Российский экс-хоккеист «Вашингтона» оценил свой дебют за «Каролину»

Российский нападающий Евгений Кузнецов прокомментировал свой дебют за «Каролину», отметив, что он чувствовал себя комфортно, передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Было много энергии, ноги были на месте, голова была на месте. Я чувствовал себя очень комфортно в команде, ребята меня очень поддерживали, тренеры», — сказал Кузнецов.

Россиянин дебютировал за «Каролину» в матче против «Нью-Джерси». Команда Кузнецова победила со счетом 4:2.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее в «Вашингтоне» отреагировали на уход Кузнецова.