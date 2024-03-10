«Сезон реваншей открыт»: Ян отреагировал на свою победу на UFC 299

Российский боец Петр Ян после победы над китайским спортсменом Сонг Ядонгом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 299 заявил, что готов новым вызовам. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я вернулся! Я хочу жесткий бой с сильным соперником. Неважно, кто это будет. Сезон реваншей открыт», — сказал Ян после боя.

Поединок продлился все заявленные три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

В карьере ММА Ян провел 22 боя, 17 из которых выиграл.

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