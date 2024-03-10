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Теннисист Медведев намерен удивить всех на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Теннисист Медведев хочет внедрить в свою игру новые элементы

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Ciro De Luca/Reuters

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе он намерен удивлять своих соперников новыми приемами и новым арсеналом, который он использует в своей игре. Его слова приводит Clay Tenis.

«Посмотрим, как все пройдет в Индиан-Уэллс, смогу ли я добавить в свою игру новые элементы. Я уже начал в Австралии. Очень осторожно. Нельзя действовать радикально и менять все с первого матча. Тем более на «Большом шлеме». Но я уверен, что удивлю людей в Индиан-Уэллс», — заявил Медведев.

На турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Медведев проведет свой первый матч на стадии 1/32 финала. Игра состоится 10 марта, Медведев сразится с представителем Испании Роберто Карбальес Баэной. Ориентировочное время начала — 07:00 по московскому времени.

В сезоне-2024 Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Яннику Синнеру в пяти сетах (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Также теннисист вышел в полуфинал турнира в Дубае, где уступил в двух сетах Уго Умберу (5:7, 3:6).

Ранее Медведева призвали улучшить свою игру при помощи нового тренера.

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