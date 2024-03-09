Овечкин признался, что ему печально от ухода Кузнецова из «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал обмен своего соотечественника Евгения Кузнецова в «Каролину», передает пресс-служба НХЛ.

«Конечно, прошлая ночь стала довольно печальной для «Вашингтона». Так оно и было, особенно для меня. Разговаривал ли я с Кузнецовым? Нет, я лишь пожелал ему удачи», — сказал Овечкин.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее в «Вашингтоне» отреагировали на уход Кузнецова.