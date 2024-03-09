В регламент РПЛ внесут изменения

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что в регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца сезона будут внесены изменения, передает «Чемпионат».

«Изменения в регламенте сейчас находятся в статусе предложения. Будет много обсуждений, прежде всего с клубами. Думаю, до конца сезона процесс будет завершен. Он происходит в рамках РПЛ и РФС», — сказал Пивоваров.

В матче 20-го тура «Динамо» обыграло грозненский «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Луис Чавес и Константин Тюкавин. В самом конце первого тайма вторую желтую карточку получил игрок «Ахмата» Евгений Харин.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 40 баллов. На втором месте располагается «Краснодар», набрав 39 очков.

«Ахмат» занимает в чемпионате России 12-е место, набрав 20 очков.

Ранее петербургский «Зенит» установил рекорд РПЛ.