Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кейн побил рекорд Бундеслиги

Игрок «Баварии» Кейн побил рекорд Бундеслиги и помог клубу разгромить «Майнц»

close
100%
Wolfgang Rattay/Reuters

Футболист мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым игроком в истории, кому удалось забить два или более гола в восьми матчах в дебютном сезоне в Бундеслиге.

До этого рекорд принадлежал Уве Зеелеру, Фридхельму Коницке и Тони Польстеру, которым удалось забить два и более мяча в семи матчах дебютного сезона.

Кейн в матче против «Майнца» забил три мяча, а его команда победила со счетом 8:1.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, имея в активе 57 очков. Лидирует в турнире леверкузенский «Байер», набрав 64 очка. Замыкает тройку сильнейших «Штутгарт», набрав 53 балла.

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Дармштадт 98».

Кейн стал игроком «Баварии» летом 2023 года. До этого он на протяжении 12 лет защищал цвета лондонского «Тоттенхэма». В Англии он стал лучшим бомбардиром в истории своей команды (280 голов), трижды брал звание лучшего игрока «Хотспур», семь раз становился лучшим игроком месяца Английской премьер-лиги (АПЛ), трижды становился лучшим бомбардиром турнира.

Ранее Мануэль Нойер повторил достижение легенды «Реала» Икера Касильяса.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами