Кейн побил рекорд Бундеслиги

Футболист мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым игроком в истории, кому удалось забить два или более гола в восьми матчах в дебютном сезоне в Бундеслиге.

До этого рекорд принадлежал Уве Зеелеру, Фридхельму Коницке и Тони Польстеру, которым удалось забить два и более мяча в семи матчах дебютного сезона.

Кейн в матче против «Майнца» забил три мяча, а его команда победила со счетом 8:1.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, имея в активе 57 очков. Лидирует в турнире леверкузенский «Байер», набрав 64 очка. Замыкает тройку сильнейших «Штутгарт», набрав 53 балла.

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Дармштадт 98».

Кейн стал игроком «Баварии» летом 2023 года. До этого он на протяжении 12 лет защищал цвета лондонского «Тоттенхэма». В Англии он стал лучшим бомбардиром в истории своей команды (280 голов), трижды брал звание лучшего игрока «Хотспур», семь раз становился лучшим игроком месяца Английской премьер-лиги (АПЛ), трижды становился лучшим бомбардиром турнира.

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