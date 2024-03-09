«Спартак» проиграл «Зениту»

Женский футбольный клуб «Спартак» в первом матче в истории клуба проиграл петербургскому «Зениту».

Встреча, которая состоялась в рамках первого тура Суперлиги, завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч на четвертой минуте забила Габриэла Гживиньска.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Чертаново». «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом».

2 марта в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

Форвард столичного клуба Квинси Промес не смог вылететь вместе с командой на игру с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали, так как он покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах.

В следующем туре мужская команда «Спартака» на стадионе «Лужники» сыграет с «Факелом». 29 февраля комиссия РПЛ не допустила домашний стадион красно-белых «Лукойл Арену» к проведению матча с воронежским клубом.

Ранее ЖФК ЦСКА высмеял «Спартак» после новости о создании женской команды.