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Бывший нападающий рассказал о нарушении дисциплины в «Крыльях Советов»

Экс-футболист Масалитин: Орозко мог нарушить дисциплину, взявшись бить пенальти

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Владимир Песня/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший во время своей профессиональной карьеры за московские ЦСКА и «Спартак», высказался о неудачном начале весенней части сезона самарскими «Крыльями Советов», а также факте исполнения Франко Орозко одиннадцатиметрового удара в матче против ЦСКА. Специалист считает, что решение полузащитника могло быть нарушением дисциплины.

«Очень тяжело команда пока вкатывается. Два поражения подряд, причем без забитых мячей. В первой игре они уступили 0:2, сегодня 0:2 проиграли и пенальти не забили. Конечно это будет стрессовая ситуация. Все-таки, когда бьют пенальти, тренер обозначает, кто должен. Это либо план, либо нарушение дисциплины. Может быть, хотел себя проявить по какому-то случаю. Орозко изображал сегодня беременность – может, хотел кому-то подарок сделать. Но такие вещи оговариваются. Если счет позволяет, понятно, любой может исполнить, а так бьют штатные пенальтисты», — отметил Масалитин.

«Крылья Советов» уступили в матче 20-го тура ЦСКА со счетом 0:2, причем 22-летний аргентинец Франко Орозко, пришедший в команду зимой, взялся исполнить в концовке пенальти, но не сумел переиграть Игоря Акинфеева. Ранее полузащитник никогда не бил с точки на профессиональном взрослом уровне.

Ранее назвали четырех футболистов «Спартака», способных заиграть в Испании.

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