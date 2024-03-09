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В «Вашингтоне» отреагировали на уход Кузнецова

В «Вашингтоне» заявили, что команде будет не хватать форварда Кузнецова

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Mark Goldman/Icon Sportswire/Global Look Press

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что команде будет не хватать российского форварда Евгения Кузнецова, перешедшего в «Каролину Харрикейнз».

«Кузнецов много значит для нас. Все будут помнить гол (в ворота «Питтсбург Пингвинз» в 2018 году), чемпионство, его игру в плей‑офф. Он веселый парень, интересный, уровень мастерства и катания зашкаливает. Он развлекал наших фанатов. Евгений проделал огромную работу. Нам будет его не хватать. Мы попробовали все варианты, чтобы вернуть все в нужное русло, но, к сожалению, все закончилось именно так», — заявил Маклеллан.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее Кузнецов назвал переход в «Каролину» последним шансом.

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