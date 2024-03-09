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Губерниев потроллил Загитову

Губерниев пожелал фигуристке Туктамышевой овладеть профессией комментатора

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Илья Питалев/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Губерниев оценил желание фигуристки Елизаветы Туктамышевой развивать карьеру комментатора. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Спортсмены забывают, что комментатор — профессия. Они же долго обучались, чтобы стать чемпионами мира. Желаю Лизе Туктамышевой этой профессией овладеть. Она талантлива и все у нее получится не менее блистательно, чем у знаменитой ведущей всех времен и народов — Алины Загитовой», — заявил Губерниев.

7 марта Елизавета Туктамышева рассказала в интервью Евгении Медведевой, что хочет улучшить свои комментаторские способности.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

Дмитрий Губерниев ранее критиковал Алину Загитову в роли ведущей «Ледникового периода».

Ранее Туктамышева пошутила, что устает от секса.

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