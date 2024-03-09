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Стало известно, за счет чего ЦСКА одолел «Крылья Советов»

Экс-игрок Масалитин: ЦСКА начал активно, забил и лишил «Крылья» преимущества

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, за счет чего армейский клуб сумел добиться победы в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Изначально было понятно, что ЦСКА получит преимущество при розыгрыше стандартов. Этим армейцы и воспользовались. «Крылья» известны тем, что первые 15-20 минут действуют агрессивно и нередко отличаются быстрыми голами. Но сами москвичи начали активно, забили и лишили соперника преимущества», — заявил Масалитин.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка. «Крылья Советов» идут на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов.

На первом месте располагается «Краснодар», имея в активе 39 очков. Петербургский «Зенит» идет на втором месте. Подопечные Сергея Семака набрали 37 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 35 баллов.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Сочи». Встреча состоится 31 марта. «Крылья Советов» встретятся на своем поле с петербургским «Зенитом». Игра пройдет 31 марта.

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