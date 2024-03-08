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Известный российский футболист рассказал, чем «Ростов» удивил весной

Экс-футболист Масалитин: «Ростов» четко выполняет план Карпина

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» отметил качественную игру «Ростова» после возобновления сезона и уже второй победы, на этот раз над лидирующим «Краснодаром» (2:1). По мнению специалиста, «Ростов» удивил тем, что без Комличенко и Уткина показывает такой качественный футбол.

«Надо отдать должное и «Ростову» — он очень хорошо настроился на матч, провел его активно. План, который Карпин избрал на эту игру, выполнен. Понятно, что были какие-то шероховатости, но еще недавно было тяжело представить «Ростов» без Комличенко и Уткина, а сегодня мы видим, как очень активно и даже свежо где-то команда играет, передвигается, создает моменты. Очень хорошо начала она этот отрезок», — подчеркнул Масалитин.

Одержав две победы после возобновления чемпионата Российской премьер-лиги, «Ростов» поднялся на девятую строчку турнирной таблицы, имея 27 очков после 20 проведенных встреч. В случае победы «Пари НН» в 20-м туре подопечные Валерия Карпина опустятся по итогам уикенда на десятую строчку.

Ранее лучшего бомбардира московского ЦСКА обвинили в меркантильности.

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