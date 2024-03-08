Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший игрок ЦСКА назвал причину победы армейцев над «Крыльями Советов»

Экс-футболист Масалитин: ЦСКА принесло победу мощное начало обоих таймов

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший во время своей карьеры в том числе и за московский ЦСКА, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об игре армейцев, которые в матче 20-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0 победили в гостях самарские «Крылья Советов», отметив, что красно-синим помогли стандарты и грамотный план на игру.

«Первую игру, конечно, не очень провели, сегодня получше было. Сделаны перестановки – вернулся в опорную зону Зделар, дали проявить себя впереди Облякову. Но не очень сильно это помогло все. ЦСКА имел преимущество в росте, чем, в принципе, и воспользовался. Два стандарта – два гола. Оба в начале таймов. Мы знаем, что «Крылья» очень хорошо начинают матчи, первые 15-20 минут играют очень активно и добиваются результата. Но ЦСКА своими активными действиями предопределил ход матча. Во втором тайме все было примерно так же. «Крылья» должны были идти вперед и отыгрываться, но ЦСКА свой второй стандарт использовал. Самарцам пришлось перестраиваться. Концовка была, как обычно, нервной у ЦСКА», — считает Масалитин.

В первом после зимней паузы матче РПЛ ЦСКА на последней минуте добавленного времени упустил дома победу над «Оренбургом» (1:1). «Крылья Советов» были обыграны армейцами в Самаре со счетом 2:0, при этом в концовке Игорь Акинфеев ногой отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

Ранее лучшего бомбардира московского ЦСКА обвинили в меркантильности.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами