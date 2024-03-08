Бывший игрок ЦСКА назвал причину победы армейцев над «Крыльями Советов»

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший во время своей карьеры в том числе и за московский ЦСКА, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об игре армейцев, которые в матче 20-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0 победили в гостях самарские «Крылья Советов», отметив, что красно-синим помогли стандарты и грамотный план на игру.

«Первую игру, конечно, не очень провели, сегодня получше было. Сделаны перестановки – вернулся в опорную зону Зделар, дали проявить себя впереди Облякову. Но не очень сильно это помогло все. ЦСКА имел преимущество в росте, чем, в принципе, и воспользовался. Два стандарта – два гола. Оба в начале таймов. Мы знаем, что «Крылья» очень хорошо начинают матчи, первые 15-20 минут играют очень активно и добиваются результата. Но ЦСКА своими активными действиями предопределил ход матча. Во втором тайме все было примерно так же. «Крылья» должны были идти вперед и отыгрываться, но ЦСКА свой второй стандарт использовал. Самарцам пришлось перестраиваться. Концовка была, как обычно, нервной у ЦСКА», — считает Масалитин.

В первом после зимней паузы матче РПЛ ЦСКА на последней минуте добавленного времени упустил дома победу над «Оренбургом» (1:1). «Крылья Советов» были обыграны армейцами в Самаре со счетом 2:0, при этом в концовке Игорь Акинфеев ногой отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

Ранее лучшего бомбардира московского ЦСКА обвинили в меркантильности.