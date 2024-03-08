Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губерниев назвал Вяльбе преступницей из-за травм лыжниц на Спартакиаде учащихся

Губерниев назвал Вяльбе преступницей из-за падения лыжниц на Спартакиаде

close
100%
Кристина Кормилицына/Мария Девахина/РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал в своем Telegram-канале организаторов, которые разрешили проведение масс-старта у девушек на Спартакиаде учащихся, в ходе которого произошел массовый завал участниц.

В том числе, Губерниев критично высказался о главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)

«Лыжницы бежали не по лыжной трассе, а по самой сложной в мире биатлонной в противоход. Те люди, кто принимал решение о проведении гонки, – работники Минспорта, рейс-директор Беломестнов, Елена Вяльбе, вы — просто преступники, понимаете? Считаю, что вы должны ответить перед законом», — написал Губерниев.

В ходе завала пострадали девять лыжниц, две из которых, были доставлены в больницу с серьезными повреждениями.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После, это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее лыжница показала забинтованную голову и синяки на лице после завала на Спартакиаде.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами