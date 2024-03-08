Губерниев назвал Вяльбе преступницей из-за травм лыжниц на Спартакиаде учащихся

Комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал в своем Telegram-канале организаторов, которые разрешили проведение масс-старта у девушек на Спартакиаде учащихся, в ходе которого произошел массовый завал участниц.

В том числе, Губерниев критично высказался о главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)

«Лыжницы бежали не по лыжной трассе, а по самой сложной в мире биатлонной в противоход. Те люди, кто принимал решение о проведении гонки, – работники Минспорта, рейс-директор Беломестнов, Елена Вяльбе, вы — просто преступники, понимаете? Считаю, что вы должны ответить перед законом», — написал Губерниев.

В ходе завала пострадали девять лыжниц, две из которых, были доставлены в больницу с серьезными повреждениями.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После, это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее лыжница показала забинтованную голову и синяки на лице после завала на Спартакиаде.