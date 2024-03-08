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Российский хоккеист приблизился к лидеру гонки бомбардиров НХЛ

Игрок «Тампы» Кучеров сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров приблизился к лидирующей позиции в гонке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона, которую занимает форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

В ночь на 8 марта «Тампа» со счетом 6:3 в рамках регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Калгари Флэймз», а Кучеров записал на свой счет результативную передачу. таким образом, всего в текущем сезона регулярного чемпионата на его счету стало 106 (38+68) очков. От Маккиннона он отстает на три балла.

26 февраля Кучеров повторил рекорд НХЛ среди российских игроков по количеству сезонов со 100+ очками, который единолично принадлежал игроку «Вашингтона» Александру Овечкину. На счету Овечкина и Кучерова по четыре сезона с этим показателем.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает седьмое место, набрав 72 очка. На первом месте идет «Флорида», имея в активе 90 баллов, на втором месте идет «Бостон», набрав 87 очков. Замыкает тройку сильнейших «Рейнджерс». Команда Артемия Панарина набрала 84 очка.

Ранее Кирилл Капризов повторил еще один снайперский рекорд клуба НХЛ.

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