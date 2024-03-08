Тарасова потребовала от главы МОК больше уважения к России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила в комментарии «Матч ТВ», что президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху нужно относиться к России с уважением.

«Это несправедливо. От Баха мы ничего хорошего никогда не слышали. Россия на протяжении очень многих лет дает миру выдающихся атлетов. В каждом виде спорта у нас есть чемпионы, призеры, участники чемпионатов Европы и мира. Многие из них всегда как минимум в тройке. Баху нужно относиться к нашей стране с уважением. О России его никто не спрашивает. Мы продолжим тут жить и тренироваться, потому что нам тут нравится», — заявила Тарасова.

7 марта Бах обвинил Россию в вопиющем нарушении Олимпийской хартии.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Роднина обвинила МОК в нарушении своих же правил.