Ветеран ЦСКА одной фразой описал форму Дзюбу

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игровую форму форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы перед матчем с «Сочи» в чемпионате России. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Сомневаюсь, что «Локомотив» победит. Ничья будет нормальным результатом. Команда сейчас на развале, и все время надеется на Дзюбу. А он уже давно никакой. Надо было подбирать хороших ребят вперед. Там сейчас нет ничего интересного. Поэтому, думаю, команда откатится в нижнюю часть таблицы», — заявил Пономарев.

Матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локо» — «Сочи» пройдет в Москве 10 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16.30 по московскому времени.

3 марта «Локомотив» уступил столичному «Динамо» со счетом 1:2 в рамках 18-го тура РПЛ. Дзюба был заменен в перерыве матча, вместо него вышел Тимур Сулейманов.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 17 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

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