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Губерниев обратился к Вяльбе: Лена, хватит лицемерить

Комментатор Губерниев обвинил Вяльбе в лицемерии после ее слов об Олимпиаде

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Кристина Кормилицына/Мария Девахина/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая заявила, что российские спортсмены не должны ехать на Олимпийские игры. Его слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на соцсети телеведущего.

«Какая строгая женщина. Плюнуть на них [Игры], говорит. Но при этом в лютый мороз в Тюмени на Спартакиаде наши лыжницы 50 километров бежали и парням марафон не сократили из-за холода собачьего, ибо как молвила госпожа-боярыня, ФЛГР под эгидой FIS находится. Лена, хватит лицемерить. Покажите пример, плюньте в Международную федерацию лыжного спорта. Слабо? Жесткая моя», — написал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. Они выступят в нейтральном статусе.

Ранее Тарасова назвала хамством обвинения главы МОК в адрес России.

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