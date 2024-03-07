Российский футболист погиб в зоне СВО

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации мини-футбола России.

«В зоне СВО погиб Вячеслав Москаленко. Ассоциация мини-футбола России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Вячеслава», — сказано в сообщении.

Бывшему футболисту сборной России было 43 года.

Он является воспитанником новосибирской ДЮСШ «Спартак».

Вячеслав Москаленко выступал выступал за российские мини-футбольные клубы «Сибиряк» (Новосибирск), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ТТГ-Югра (Югорск, ныне — «Газпром-Югра») и другие. Он является двукратным чемпионом России (2002/2003, 2003/2004) и обладателем Суперкубка и Кубка страны.

За национальную сборную Москаленко дебютировал в январе 2001 года в товарищеской игре против Азербайджана. Всего на его счету 19 игр за главную команду страны и 10 забитых мячей. Он является победителем студенческого чемпионата мира по мини-футболу 2002 года.

Ранее сообщалось, что один из сильнейших людей Украины погиб в зоне СВО.