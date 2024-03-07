Все российские гимнасты отказались от выступления на ОИ в нейтральном статусе

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил об отказе российских гимнастов от получения нейтрального статуса для выступления в квалификации и Олимпийских играх в Париже. Его слова передает РИА Новости.

«В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус. И никто из них не стал подавать заявку на участие в турнире в Баку в таком статусе, поэтому никто на него и не поехал. Это осознанный выбор наших спортсменов и тренеров», — сказал Титов.

Российские гимнасты не выступили на этапах Кубка мира в Каире (Египет) и Котбусе (Германия). Турниры входят в квалификационный отбор к Играм. Также россияне не выступят на этапе в Баку (Азербайджан) в марте. Россияне уже потеряли шансы отобраться на Олимпийские игры в Париж. Они стартуют в конце июля 2024 года.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

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