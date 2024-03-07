Первая ракетка России оценил допуск россиян на Олимпиаду-2024

Первая ракета России Даниил Медведев заявил, что готов выступить в одиночном и парном разряде на Олимпиаде-2024 после решения о допуске отечественных теннисистов к участию к Играм в Париже. Его слова передает Reuters.

«Если смогу, сыграю там. Буду играть в одиночном и парном разрядах. На Играх-2020 в Токио я получил потрясающий опыт. Возможно, это было одно из самых ярких воспоминаний в моей спортивной жизни, что меня удивило, потому что в теннисе мы склонны думать, что турниры Большого шлема важнее.

Что каcаетcя нейтрального флага, то я буду cледовать правилам. Еcли допуcк под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом и поcтараюcь cоревноватьcя там, показывать хороший тенниc и поcтараюcь победить», — заявил спортсмен.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

Ранее российские гимнасты лишились шансов на участие в Олимпиаде-2024.