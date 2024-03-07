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Олимпийская чемпионка раскритиковала поездку Киркорова на Донбасс

Экс-фигуристка Роднина заявила, что ДНР — не место для покаяния российских звезд

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РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина осудила поездки известных артистов для пиара и извинений на Донбасс. Своим мнением она поделалась со Sport24.

«Согласна, что зона СВО и Донбасс — не места для пиара и извинений. Если ты туда едешь, то ставишь цели перед всей страной. А если тот же Киркоров едет для самопиара, то это совершенно неправильно. Не нужно туда приезжать, чтобы почистить себе биографию. От этого никому не хорошо», — заявила Роднина.

20 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Анастасии Ивлеевой «Almost naked». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

После попадания в скандал с «почти голой» вечеринкой стало известно, что Киркоров приехал в ДНР. Там он выступил с концертом в одном из местных госпиталей и встретился с участниками спецоперации.

Ранее экс-президент «Спартака» призвал отхлестать розгами Ивлееву

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