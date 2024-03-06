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В Госдуме объяснили мотивы Международного паралимпийского комитета в отношении России

Депутат Журова: они хотят, чтобы Россия сама отказалась от участия в Играх

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Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Государственной Думы Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась об условиях доступа российских атлетов на Паралимпийские игры в Париже – 2024 в нейтральном статусе. Политик, являющаяся олимпийской чемпионкой Турина-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м, считает, что от России пытаются добиться отказа участвовать на таких условиях.

«Они, наверное, специально это делают, чтобы мы прочитали и отказались. Потому что дальше они хотят, чтобы мы психанули, а они могли бы сказать: смотрите, как вы ведете себе неадекватно. И дальше нас могли бы дисквалифицировать на четыре Олимпиады до какого-нибудь 2036 года. Поэтому надо проанализировать, как мы можем на это отреагировать. И если мы не хотим в этом участвовать, то сделать так, чтобы нам потом ничего за это не предъявили».

Международный паралимпийский комитет опубликовал условия участия российских и белорусских атлетов в Паралимпийских играх в Париже – 2024 в нейтральном статусе. Они не смогут использовать никакую национальную символику и цвета флагов страны, а также гимн и любые другие эмблемы. Нейтральные спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а также не должны состоять на службе в армии или в органах безопасности своих стран.

Ранее ПКР сделал заявление после публикации критериев допуска россиян на Паралимпиаду.

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