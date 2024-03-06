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Названа причина, почему женский теннис объективно уступает мужскому

Теннисистка Пивоварова: женский теннис уступает мужскому в уровне конкуренции

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Ciro De Luca/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что мужской теннис является гораздо более конкурентным, чем женский.

«В мужском теннисе сложно делать какие-либо прогнозы, потому что уровень конкуренции невероятно высокий. В отличие от женского тенниса, в мужском очень много лидеров. Ребята все время прибавляют, и соперничество очень серьезное.

В женском теннисе есть несколько лидеров, которые держат высокий уровень, — такие, как Арина Соболенко, — но остальные не очень стабильно выступают. Поэтому в мужском теннисе намного сильнее конкуренция», — объяснила Пивоварова.

В топ-10 мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) нет ни одной россиянки. Самую высокую строчку из отечественных теннисисток занимает Дарья Касаткина — 12-е место.

В топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (WTA) есть два россиянина: Даниил Медведев располагается на четвертой строчке, а Андрей Рублев — на пятой.

Ранее стало известно, что Россия предлагала свой паспорт топовому иностранному теннисисту.

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