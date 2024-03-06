Тренер «ПСЖ» призвал не набрасывать фекалии и не выдумывать конфликт с Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике призвал спортивные СМИ не стараться выдумать конфликт между ним и нападающим Килианом Мбаппе. Его слова приводит Marca.

«Конечно, у меня нет с ним никаких проблем, но вы же знаете, что набрасывание фекалий хорошо продается в СМИ. Кому нужна правда? У меня нет никаких проблем ни с одним игроком в команде», — заявил Энрике.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада» из Сан-Себастьяна «ПСЖ» одержал победу со счетом 2:1 и прошел в четвертьфинал турнира. Их следующий соперник определится после жеребьевки.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее Килиан Мбаппе рассказал, что у него много проблем в «ПСЖ».