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Квинси Промеса засняли в ночном клубе в ОАЭ

Нападающего «Спартака» Промеса засняли в ночном клубе в Дубае

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в ночь на 6 марта посетил один из ночных клубов в Дубае. Видео вечеринки, на которой присутствовал футболист, опубликовал Telegram-канал «Закулисье спорта».

«Тяжко Промесу под домашним арестом в Дубае. Еще и суд на неделю отложили. Сегодня ночью», — говорится в комментарии к посту.

5 марта журналист Иван Карпов сообщил, что суд по делу Промеса перенесли из-за того, что судья не смог выйти на работу по личными причинам и заседание перенесли на неделю. Адвокаты форварда красно-белых готовят документы, чтобы оно прошло в ближайшие пару дней. Карпов отмечает, что «в ОАЭ только видимость четкой работы всего и вся — на деле же обычный бардак, как и в других арабских странах».

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. 4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

Ранее «Спартак» призвали перестать сливать информацию о Промесе.

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