Главный тренер «ПСЖ» подтвердил уход Мбаппе из клуба

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике подтвердил, что форвард Килиан Мбаппе уйдет из команды, передает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Судя по всему, ближайшего будущего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» не будет. Поэтому нам придется тестировать тактику с другими игроками», — сказал Энрике.

Мбаппе все еще не подписал контракт с мадридским «Реалом» и пока ведет переговоры по личным условиям. В «ПСЖ» хотят, чтобы футболист отказался от части подписного бонуса в новой команде из-за того, что он обещал клубу, что не покинет его бесплатно.

При этом форвард уже согласился отказаться от причитающегося ему бонуса за лояльность в размере €80 млн от «ПСЖ».

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее Мбаппе отклонил предложение из Англии на €500 млн.