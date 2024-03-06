Слуцкий рассказал, чем китайские футболисты отличаются в лучшую сторону от российских

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Суперлига» рассказал, что в Китае футболисты полностью выполняют требования тренера.

«В Китае никто не говорит на английском, но все мило кивают, улыбаются. И выполняют твои требования в отличие от некоторых российских игроков», — сказал Слуцкий.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Слуцкий начал чемпионат Китая с победы.