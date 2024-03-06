Вратарь «Баварии» Нойер повторил достижение легенды «Реала» Касильяса

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер в матче с римским «Лацио» смог в 57-й раз не пропустить в матче Лиги чемпионов.

По этому показателю Нойер догнал легенду мадридского «Реала» Икера Касильяса. Теперь голкиперы делят первое место по этому показателю. Третью строчку занимает итальянец Джанлуиджи Буффон (52).

Встреча, которая состоялась в рамках 1/8 финала главного турнира Европы, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Томас Мюллер и Гарри Кейн, который оформил дубль.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В решающем матче сезона-202/23 английский клуб обыграл итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, набрав 54 очка. Лидирует в чемпионате «Байер», имея в активе 64 балла.

«Лацио» в чемпионате Италии идет на девятом месте, набрав 40 очков.

Ранее футболист «Баварии» чуть не подрался с тренером после поражения в Бундеслиге.