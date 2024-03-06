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«Бавария» разгромила «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» на своем поле разгромила «Лацио» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

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IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel/Global Look Press

Мюнхенская «Бавария» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле разгромила римский «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Томас Мюллер и Гарри Кейн, который оформил дубль.

Первая встреча, которая прошла в столице Рима, завершилась победой «Лацио» со счетом 1:0.

Перед матчем в Мюнхене фанаты «Лацио» посетили мюнхенскую пивную «Хофбройхаус», где распевали фашистские песни.

Пивная «Хофбройхаус» известна тем, что именно здесь Адольф Гитлер в 1920 году создал Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). Гитлер неоднократно бывал в любимом заведении, именно здесь в первые 10 лет отмечалась дата создания политического объединения.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В решающем матче сезона-202/23 английский клуб обыграл итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Ранее экс-игрок «Баварии» и московского ЦСКА назвал главное отличие футбола в России и Германии.

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