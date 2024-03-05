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Тарасова назвала безобразием отсутствие флага России на последних Олимпиадах

Тренер Тарасова заявила, что Олимпийские игры себя не изжили

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала безобразием отсутствие флага России на последних Олимпийских играх. Своим мнением она поделилась «РБ Спорт».

«Не могу сказать, что Олимпийские игры себя изжили. Это по-прежнему главное соревнование в жизни каждого спортсмена. Но отсутствие флага России на последних Олимпиадах — безобразие. Сейчас еще и допускать никого не хотят», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В декабре 2023 года в МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее опубликовали мотивировочную часть по апелляции на отстранение ОКР.

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