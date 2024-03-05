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Игрок «Динамо» рассказал о своем отношении к бритью бороды во время плей-офф КХЛ

Игрок «Динамо» Уил: для меня неважно отращивать ли бороду во время плей-офф

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил признался, что не считает себя суеверным в плане бритья бороды во время матчей плей-офф. Его слова передает Legalbet.

«Я об этом думал немного. Если смотреть на историю Кубка Стэнли, многие не брились в плей-офф. Много ребят придерживаются этой традиции. Для меня побриться или оставить бороду — не так важно. Каждый сам решает. Важно, что мы все вместе делаем на льду. Я люблю свою рутину, но не назову себя суеверным. У меня самая обыкновенная рутина: подойти в ментальном и физическом состоянии к играм», — сказал Уил.

В этом розыгрыше плей-офф московское «Динамо» встречается в рамках 1/8 финала с минским «Динамо». После двух матчей счет в серии 2:0 в пользу россиян. Следующий матч между командами пройдет в Минске 6 марта.

В прошлом сезоне москвичи на этой стадии уступили «Торпедо».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее СКА одержал победу в овертайме над «Торпедо» в матче Кубка Гагарина.

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