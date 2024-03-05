Экс-тренер сборной России рассказал о потере «истинного лица» Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру атакующей линии «Локомотива» в матче против «Динамо». Его слова передает Legalbet.

«На данный момент в «Локомотиве» игра строится через сильные качества Дзюбы. Он за счет силы и мощи умеет бороться за мячи, когда сам находится в хорошем состоянии. В матче с «Динамо» мы не увидели истинного лица Дзюбы, и он был вполне справедливо заменен еще в перерыве.

Но прошла всего одна игра, выводы по тому же Дзюбе делать еще рано. То же самое касается и Сулейманова. Видно, что ему хочется отвоевать место в основном составе у Дзюбы», — сказал Игнатьев.

3 марта «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Бителло и Макаров. У «Локомотива» забитый мяч на счету Жемалетдинова. Дзюба был заменен в перерыве матча, вместо него вышел Тимур Сулейманов.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 17 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Дзюбу и Абаскаля назвали главными разочарованиями 19-го тура РПЛ.