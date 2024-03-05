В РФС рассказали, кто исполнит гимн сборной России перед матчем с Сербией

В отделе маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили РИА Новости, что певица Пелагея исполнит государственный гимн РФ перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии.

«Гимн РФ перед матчем Россия — Сербия исполнит Пелагея», — сообщили в РФС.

Встреча между Россией и Сербией состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

Сборные Сербии и России шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету российской команды, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее сообщалось, что Черчесов готов вернуться в сборную России.