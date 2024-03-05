Назван фактор, из-за которого «Динамо» обыграло «Локомотив»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов объяснил поражение «железнодорожников» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от столичного «Динамо», отметив, что клуб выглядит не очень хорошо. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас трудно сказать, или это «Локомотив» так плохо сыграл, или хорошо — «Динамо». Потому что можно сегодня говорить о том, что Личка подготовил бело-голубых, как на первый матч. А «Локомотив» вышел, будто он 10-ю игру играет подряд, и в этом разница. Мне кажется, что Личка очень здорово выглядит как главный тренер», — заявил Наумов.

3 марта «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Бителло и Денис Макаров. У «Локомотива» забитый мяч на счету Рифата Жемалетдинова.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» вместе со «Спартаком» делит четвертое место в турнирной таблице (по 31 очку). «Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков.

Ранее была названа ошибка тренера «Локомотива» в матче с «Динамо».