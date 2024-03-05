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«Не нужно называть черное белым»: российский тренер высказался о деле Промеса

Тренер Балахнин о Промесе: какая разница, где он совершил серьезную провинность

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на слова главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева, согласно которым осужденные футболисты после полного завершения процессов не должны играть в лиге. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я не знаю всех нюансов дела [Квинси] Промеса. Разбираться в обстоятельствах должен суд. Но если у игрока есть серьезная провинность перед законом, то какая разница, где он ее совершил. Мы все люди. И если кто-то виноват, то нельзя называть черное белым», — заявил Балахнин.

4 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса не отправят в тюрьму по делу о ДТП в Дубае. Футболист ограничится штрафом.

По словам журналиста, форвард «Спартака» вылетит в Россию 5 марта. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который пройдет 10 марта в «Лужниках».

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. 4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

Ранее Промеса обвинили в «подставе» «Спартака».

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