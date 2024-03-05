Стала известна судьба российского хоккеиста, от которого отказался «Вашингтон»

31-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов присоединился к фарм-клубу «столичных» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Херши Бэрс». Информация об этом появилась на странице команды в социальной сети X.

«Кузнецов пополнил состав «мишек» в результате аренды из «Вашингтон Кэпиталз». Ожидается, что Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли 2018 года и дважды участник Матча всех звезд НХЛ, примет участие в тренировке «Херши» во вторник, 5 марта», — указано в заявлении.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

«Вашингтон» выставил на драфт отказов российского хоккеиста. После того как его не взял ни один из клубов НХЛ, «столичные» направили Кузнецова в фарм‑клуб.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

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