«Зенит» предлагал ЦСКА около €10 млн за российского футболиста

«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался приобрести нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова. Петербургский клуб предлагал около €10 млн. Об этом сообщает RT.

По информации издания, 25-летний форвард армейцев отказался от предложения сине-бело-голубых, так как желает продолжить карьеру в Европе. При этом ЦСКА продолжает переговоры с Чаловым о продлении контракта.

Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей.

В текущем сезоне Чалов провел все 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Чалов выступал за швейцарский «Базель» в первой половине 2022 года на правах аренды.

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