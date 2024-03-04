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«Спартак» ответил на сообщения о проблемах с весом у Джикии и Соболева

В «Спартаке» опровергли наличие проблем с весом у Джикии и Соболева

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Пресс-служба московского «Спартака», комментируя информацию о проблемах с соотношением мышечной и жировой массы у ряда футболистов, заявила, что показатели в норме у всех игроков. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Cоотношение мышечной и жировой маccы в норме у вcех игроков. Показатели колеблютcя, что являетcя нормальным процеccом. Еcли бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», — говорится в сообщении.

4 марта журналист Иван Карпов написал, что защитник Георгий Джикия и форвард Александр Соболев стали худшими полевыми игроками «Спартака» в рейтинге физической готовности по итогам зимних сборов.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. В первом матче после рестарта чемпионата подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в Санкт-Петербурге.

В следующем туре «Спартак» на стадионе «Лужники» сыграет с «Факелом». 29 февраля комиссия РПЛ не допустила домашний стадион красно-белых «Лукойл Арену» к проведению матча с воронежским клубом.

Ранее Аршавин обвинил тренера «Спартака» в неуважении к России.

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