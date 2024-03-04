Аршавин обвинил тренера «Спартака» в неуважении к России

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин на YouTube-канале «Это футбол, брат» объяснил, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт‑Петербурга в Москву перед матчем с «Зенитом».

«Думаю, если бы Абаскаль тренировал в Испании или в Швейцарии, он бы не уехал. Это говорит об отношении к стране. Что это значит? Абаскаль нарушает любые футбольные нормы. Он думает: «Что бы я ни сделал, они все схавают. Если не схавают, заплатят, и я уеду», — сказал Аршавин.

Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации. Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась вничью 0:0.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. Команда Сергея Семака отстает от лидера, «Краснодара», на два очка.

В следующем туре подопечные Абаскаля сыграют с воронежским «Факелом» (10 марта), а сине-бело-голубые — с екатеринбургским «Уралом» (9 марта).

Ранее стадион «Спартака» допустили к проведению матчей.