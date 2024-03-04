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Промеса обвинили в «подставе» «Спартака»

Тренер Шалимов считает, что Промес подставил «Спартак»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский футбольный тренер Игорь Шалимов считает, что форвард московского «Спартака» Квинси Промес подставил клуб и самого себя. Своим мнением специалист поделился с «РБ Спорт».

«Выглядит это все как подстава команды. Сейчас со сборов, когда перерывы, мало кто домой летает, и понятно, что нужны выходные. Но всем говорится, что в эти два-три дня надо аккуратнее со всем. Надо именно отдыхать, не перебарщивать. Хочешь расслабиться — возьми водителя. А сейчас получается — подставил команду, клуб и самого себя», — заявил Шалимов.

4 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса не отправят в тюрьму по делу о ДТП в Дубае. Футболист ограничится штрафом.

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

По словам Карпова, форвард «Спартака» вылетит в Россию 5 марта. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который пройдет 10 марта в «Лужниках».

Ранее СМИ сообщали, что Промеса выпустят из ОАЭ благодаря вмешательству российских властей.

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