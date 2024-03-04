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Стадион «Спартака» допустили к проведению матчей

РПЛ: «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в Кубке России на «Лукойл Арене»

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Московский «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России с «Оренбургом» на домашнем стадионе «Лукойл Арена». Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Комиccия по допуcку полей РФC приняла окончательное решение о готовноcти футбольного поля cтадиона «Лукойл Арене» для проведения матча 14 марта между командами «Cпартак» и «Оренбург», — говорится в сообщении.

29 февраля стало известно, что комиссия РПЛ не допустила поле «Лукойл Арены» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 20-м туре чемпионата России. Встреча состоится 10 марта. Красно-белые проведут игру в «Лужниках». Клуб объяснил, что газон пострадал из-за аварии в системе подогрева.

Матч «Спартак» — «Оренбург» пройдет 14 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 18.00 по московскому времени. В первом матче столичная команда уступила со счетом 0:1.

В РПЛ красно-белые набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. В первом матче после рестарта чемпионата подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в Санкт-Петербурге.

Ранее журналист Карпов сообщил, что лидер «Спартака» избежит тюрьмы в ОАЭ.

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