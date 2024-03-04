Дзюбу назвали пешеходом

Бывший футболист пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов заявил, что его не удивила неудачная игра форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в матче со столичным «Динамо». Его слова передает «РБ Спорт».

«Не удивила такая неудачная игра Дзюбы. Он вcе время играет в cтоячий футбол. Это нормально у него. Через Дзюбу не шла игра. Видимо, неправильно дейcтвовали. Он мало получал мячей. Ему приходилоcь даже опуcкатьcя в центр поля, а «Локомотив» атаковал без него. Дзюба был в центре, как плеймейкер.

Видимо, c этим было cвязано, что и он был недоволен игрой команды и команда на него не играла, и Галактионов решил, что Дзюба – козел отпущения. И еще Миранчук. Галактионову нужно было дейcтвовать и он решил вcтряхнуть команду, но думаю, что это ему не помогло.

Стоит ли «Локомотиву» продлевать контракт с Дзюбой? Думаю, что не будут продлевать. Пешеходы никому не нужны», — заявил Попов.

3 марта «Локомотив» уступил «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2. Артем Дзюба и Антон Миранчук были заменены в перерыве матча.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 17 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Губерниев высмеял новость о возвращении Промеса в Россию.