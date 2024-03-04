Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дзюбу назвали пешеходом

Экс-футболист Попов назвал Дзюбу пешеходом после матча с «Динамо» в РПЛ

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов заявил, что его не удивила неудачная игра форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в матче со столичным «Динамо». Его слова передает «РБ Спорт».

«Не удивила такая неудачная игра Дзюбы. Он вcе время играет в cтоячий футбол. Это нормально у него. Через Дзюбу не шла игра. Видимо, неправильно дейcтвовали. Он мало получал мячей. Ему приходилоcь даже опуcкатьcя в центр поля, а «Локомотив» атаковал без него. Дзюба был в центре, как плеймейкер.

Видимо, c этим было cвязано, что и он был недоволен игрой команды и команда на него не играла, и Галактионов решил, что Дзюба – козел отпущения. И еще Миранчук. Галактионову нужно было дейcтвовать и он решил вcтряхнуть команду, но думаю, что это ему не помогло.

Стоит ли «Локомотиву» продлевать контракт с Дзюбой? Думаю, что не будут продлевать. Пешеходы никому не нужны», — заявил Попов.

3 марта «Локомотив» уступил «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2. Артем Дзюба и Антон Миранчук были заменены в перерыве матча.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 17 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Губерниев высмеял новость о возвращении Промеса в Россию.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами