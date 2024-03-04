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Губерниев высмеял новость о возвращении Промеса в Россию

Губерниев предложил собрать делегацию и встречать Промеса в аэропорту

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил новость о возвращении в Россию футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Его слова передает Sport24.

«Я в восторге! Думаю, нам нужно будет собрать делегацию и встречать его в аэропорту, потому что такие люди украшают российский футбол. Это прекрасная новость для всех нас. Мы будем брать пример с Промеса. То, что он сделал в Нидерландах, то, что Квинси совершил в ОАЭ — это прекрасная реклама футболу, «Спартаку» и общечеловеческим ценностям. Да здравствует Квинси Промес!», — заявил Губерниев.

4 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса не отправят в тюрьму по делу о ДТП в Дубае. Футболист ограничится штрафом.

По словам журналиста, футболист «Спартака» вылетит в Россию 5 марта. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который пройдет 10 марта в «Лужниках».

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

Ранее глава РПЛ допустил, что Промесу запретят играть в России.

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Футбол. Чемпионат России
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