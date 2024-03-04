«Динамо» назвали одним из претендентов на чемпионство

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что по итогам 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичное «Динамо» вклинилось в борьбу за чемпионский титул.

По его словам, победа в матче против «Локомотива» (2:1) говорит о высокой готовности и мотивации бело-голубых.

«Если продолжат побеждать, то будут претендентами на чемпионство. Потому что все остальные будут терять очки: нет уверенности для «Краснодара», потому что в этом туре «Рубин» показал нехватку мощи у «быков», им надо сильнее играть в атаке. И у «Зенита» есть проблемы, пока не отлажена игра впереди, так что у «Динамо» есть шансы. Причем реальные шансы бороться за первое место», — заявил Гладилин.

«Динамо» после 19 туров РПЛ идет на третьем месте (35 очков). Второе место занимает «Зенит» (37 очков). Лидирует «Краснодар», набравший 39 очков. Следующий матч московская команда проведет дома против грозненского «Ахмата». Матч 20-го тура РПЛ состоится 9 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Валерий Гладилин назвал ключевую проблему «Зенита».