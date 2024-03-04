Рублеву вернули деньги и очки после скандала на турнире в Дубае

Российскому теннисисту, пятой ракетке мира Андрею Рублеву вернут рейтинговые очки и призовые за турнир в Дубае после апелляции. Об этом сообщает Inews со ссылкой на представителя Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Апелляционный комитет пришел к выводу, что, санкции, связанные с неисполнением обязательств, а именно лишение рейтинговых очков и призовых денег за весь турнир, в данном случае будут несоразмерными», — указал представитель.

Рублев сохранил за собой пятую строчку в рейтинге, без возвращенных очков он бы выпал из пятерки лучших теннисистов.

1 марта 26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матерного слова. Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матерных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе.

Ранее американский теннисист раскритиковал судью, из-за которого дисквалифицировали Рублева.