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«Спартак» и «Зенит» могут получить наказание из-за фанатов

КДК РФС рассмотрит поведение фанатов «Зенита» и «Спартака» на матче РПЛ

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Михаил Киреев/РИА Новости

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК ФРС) Артур Григорьянц заявил, что поведение болельщиков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» станет одним из вопросов повестки ближайшего заседания. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Во время матча ЦСКА — «Оренбург» с трибун был брошен теннисный мяч, плюс у хозяев задержка выхода из раздевалки на второй тайм на две минуты. По итогам матча «Зенит» — «Спартак» были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков обоих клубов», — заявил он.

2 марта «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. Команда Сергея Семака отстает от лидера, «Краснодара», на два очка. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с воронежским «Факелом» (10 марта), а сине-бело-голубые — с екатеринбургским «Уралом» (9 марта).

Ранее экс-гендир «Спартака» рассказал, что помешает команде бороться за чемпионство.

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