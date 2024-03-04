Экс-игрок «Спартака» выразил надежду, что Промесу помогут «люди повыше»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов выразил надежду, что нападающему красно-белых Квинси Промесу помогут вернуться в Россию. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хочется, чтобы он вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только руководители клуба, но и люди повыше смогут ему помочь. Он важен для «Спартака», — заявил Титов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

Sport24 сообщил, что Промеса выпустили из отделения полиции, однако о его возвращении в Россию речь пока не идет. Он пропустил игру против «Зенита» 2 марта. Встреча завершилась нулевой ничьей. 4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

Ранее глава РПЛ Алаев допустил, что Промесу запретят играть в России.