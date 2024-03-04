Стали известны подробности нахождения Промеса в ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ. Об этом сообщает NRC.nl.

Как сообщает источник, футболиста «Спартака» могут экстрадировать в Нидерланды. При этом в воскресенье прокуратура Амстердама отказалась сообщать о том, был ли сделан официальный запрос на экстрадицию.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

Sport24 сообщил, что Промеса выпустили из отделения полиции, однако о его возвращении в Россию речь пока не идет. Он пропустил игру против «Зенита» 2 марта. Встреча завершилась ничьей.

Ранее глава РПЛ Алаев допустил, что Промесу запретят играть в России.