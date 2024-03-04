Экс-гендир «Спартака» рассказал, что помешает команде бороться за чемпионство

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отметил отсутствие стабильности в команде. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» пока нестабилен и, прежде всего, отношениями внутри команды. Да и общей неуверенностью в системе управления клубом. Надеюсь, временной. Хотелось бы, чтобы эти проблемы не повлияли негативно на общий результат. Все-таки команда серьезно потратилась и усилилась за последний год. Но мой опыт говорит, что эти проблемы не позволят команде стабильно выигрывать последующие матчи», — сказал Мележиков.

2 марта «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» 0:0 в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После этого матча у подопечных Гильермо Абаскалья стало 31 набранное очко. Красно-белые делят четвертое место с «Локомотивом». «Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Факелом».

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что «Краснодар» и «Зенит» еще не раз оступятся.